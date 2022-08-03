WinkДетям11 класс. ЛитератураН.С. ГумилевНиколай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества
11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн
5.72020, Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества
Образовательные18+
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О сериале
Тема урока: «Николай Гумилeв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов».Проблема жизнетворчества».
Учитель расскажет о раннем творчестве Н. Гумилева.
Герои его произведений - необычные и удивительные персонажи.
На уроке проводится анализ стихотворений, в которых отражается
мировоззрение автора, его характер.
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