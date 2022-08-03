Тема урока: «Николай Гумилeв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов».Проблема жизнетворчества».

Учитель расскажет о раннем творчестве Н. Гумилева.

Герои его произведений - необычные и удивительные персонажи.

На уроке проводится анализ стихотворений, в которых отражается

мировоззрение автора, его характер.



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