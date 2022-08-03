Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества
Wink
Детям
11 класс. Литература
Н.С. Гумилев
Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества

11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

5.72020, Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества
Образовательные18+

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О сериале

Тема урока: «Николай Гумилeв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов».Проблема жизнетворчества».
Учитель расскажет о раннем творчестве Н. Гумилева.
Герои его произведений - необычные и удивительные персонажи.
На уроке проводится анализ стихотворений, в которых отражается
мировоззрение автора, его характер.

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Жанр
Образовательные
Время
35 мин / 00:35

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