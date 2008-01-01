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Истории великих женщин
1-й сезон
0-я серия

Истории великих женщин (сериал, 2008) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

2008, Николь Кидман. Девочка из Страны Оз
Документальные0+

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Сюжет

Николь Кидман прошла долгий карьерный путь, начав с первой главной роли в фильме "BMX Bandits". Покорив сердца зрителей наряду с Голливудскими звездами, эта красивая рыжеволосая бестия превратилась в грациозную, ослепительную звезду голубого экрана.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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