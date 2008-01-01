Истории великих женщин (сериал, 2008) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн
2008, Николь Кидман. Девочка из Страны Оз
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Сюжет
Николь Кидман прошла долгий карьерный путь, начав с первой главной роли в фильме "BMX Bandits". Покорив сердца зрителей наряду с Голливудскими звездами, эта красивая рыжеволосая бестия превратилась в грациозную, ослепительную звезду голубого экрана.
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