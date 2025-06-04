Никаких свиданий. Сезон 1. Серия 1
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Никаких свиданий
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Никаких свиданий (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2006, Никаких свиданий. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

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О сериале

Это легкий, динамичный ситком, рассказывающий о жизни человека, не обремененного амбициями и не имеющего цели в жизни. Ли противостоит критике и неудачам благодаря своему уникальному остроумию и оптимизму, но в глубине души он надеется найти любовь, постоянную работу и дом, который он мог бы назвать своим.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Никаких свиданий»