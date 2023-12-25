Ника (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.82015, Ника. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+
О сериале
Нику подставляет муж, и она попадает в тюрьму. На зоне она знакомится с «медвежатницей» Дженни, и вскоре они становятся подругами. Через два года, выйдя из тюрьмы, Дженни решает помочь Нике вернуть дом и наказать мужа. Вскоре к девушкам присоединяется брат Дженни – аферист Ден. Так трое молодых людей становятся современными Робин Гудами и спасают умирающую девочку, наказывают врача-взяточника, находят управу на бизнесмена-бандита, защищают обманутых стариков.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Валентин
Донсков
- Актриса
Анна
Миклош
- Актёр
Сергей
Чирков
- НСАктриса
Натали
Старынкевич
- ИКАктёр
Илья
Коврижных
- МВАктёр
Михаил
Владимиров
- Актёр
Юрий
Ваксман
- МЛАктёр
Михаил
Левченко
- ВШАктриса
Валентина
Шанаева
- СМАктёр
Сергей
Марухин
- ИТАктриса
Ирина
Теплухова
- МВСценарист
Мария
Ваксман
- АХСценарист
Алан
Хурумов
- СХСценарист
Светлана
Хурумова
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ЮГПродюсер
Юрий
Горбунов
- НФПродюсер
Наталья
Фролова
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- АСМонтажёр
Анатоль
Соловей
- Оператор
Дмитрий
Карначик