Ник-изобретатель. Сезон 1. Серия 23
Wink
Детям
Ник-изобретатель
1-й сезон
23-я серия

Ник-изобретатель (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

7.72019, Ник-изобретатель. Сезон 1. Серия 23
Мультсериалы0+

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Сюжет

Ник — маленький талантливый изобретатель, который создает уникальных роботов-помощников и наделяет их искусственным интеллектом. Восемь оригинальных роботов — Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7 — становятся настоящими друзьями Ника и участниками его приключений. У каждого робота есть свой функционал, а вместе они — дружная и веселая команда, способная на большие дела и невероятные открытия.

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