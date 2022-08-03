WinkДетямНик-изобретатель1-й сезон15-я серия
Ник-изобретатель (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
7.72019, Ник-изобретатель. Сезон 1. Серия 15
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ник — маленький талантливый изобретатель, который создает уникальных роботов-помощников и наделяет их искусственным интеллектом. Восемь оригинальных роботов — Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7 — становятся настоящими друзьями Ника и участниками его приключений. У каждого робота есть свой функционал, а вместе они — дружная и веселая команда, способная на большие дела и невероятные открытия.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- ВОРежиссёр
Вадим
Оборвалов
- МТРежиссёр
Майя
Туркина
- АВРежиссёр
Александр
Воробьёв
- АГРежиссёр
Алексей
Гайлит
- МДАктёр
Михаил
Дитковский
- АСАктриса
Арзу
Сулейманова
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- НПАктёр
Никита
Погодаев
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- АРАктёр
Алексей
Россошанский
- УРАктриса
Ульяна
Россошанская
- НТСценарист
Наталья
Тихомирова
- ЯКСценарист
Ярослав
Косинов
- МКСценарист
Марина
Клунко
- ВСПродюсер
Василий
Сокологорский
- ЕМПродюсер
Елена
Маленкина
- АБПродюсер
Алексей
Бондарь
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ДТМонтажёр
Дмитрий
Тарасов
- ЮМКомпозитор
Юрий
Мельников
- АГКомпозитор
Антон
Гарсия