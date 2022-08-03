Ник-изобретатель (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Ник-изобретатель. Сезон 1. Серия 15
Ник — маленький талантливый изобретатель, который создает уникальных роботов-помощников и наделяет их искусственным интеллектом. Восемь оригинальных роботов — Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7 — становятся настоящими друзьями Ника и участниками его приключений. У каждого робота есть свой функционал, а вместе они — дружная и веселая команда, способная на большие дела и невероятные открытия.

