Ник-изобретатель. Сезон 1. Серия 14
Wink
Детям
Ник-изобретатель
1-й сезон
14-я серия

Ник-изобретатель (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

7.72019, Ник-изобретатель. Сезон 1. Серия 14
Мультсериалы0+

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О сериале

Ник — маленький талантливый изобретатель, который создает уникальных роботов-помощников и наделяет их искусственным интеллектом. Восемь оригинальных роботов — Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7 — становятся настоящими друзьями Ника и участниками его приключений. У каждого робота есть свой функционал, а вместе они — дружная и веселая команда, способная на большие дела и невероятные открытия.

Сериал Ник-изобретатель 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ник-изобретатель»