7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

В первой половине XVI века в Нидерландах, являвшихся с 1512 года частью Священной Римской империи, а с 1549 года ; наследственным владением дома Габсбургов, начали распространяться протестантские учения. Это обстоятельство, а также социально-экономическая политика Испании, привели к возникновению антииспанского движения в стране, в ответ на которое Испания ввела войска в Нидерланды. В стране началась партизанская война. В 1579 г. страна раскололась на лояльные испанскому королю южные провинции и мятежные северные провинции, которые вскоре объявили себя независимой республикой. До 1648 года Республика Соединенных Провинций, оставаясь де-юре испанской территорий, де-факто была независима. Боевые действия между Голландией и контролируемыми Испанией южными провинциями велись (с перерывом на 12 лет с 1609 по 1621 гг.) до подписания в 1648 году Мюнстерского договора между Испанией и Нидерландами. Этот договор являлся частью европейского Вестфальского мира, завершавшего Тридцатилетнюю войну 1618;1648 гг. Голландская республика была признана в качестве независимого государства и сохранила контроль над территориями, завоёванными на поздних этапах войны.



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