Ничья земля. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Ничья земля
1-й сезон
8-я серия
8.72020, No Man's Land
Триллер, Военный18+

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Ничья земля (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Парижский инженер-строитель Антуан никак не может оправиться от смерти своей сестры Анны, погибшей два года назад во время теракта в Каире. Его смятение усиливает телерепортаж о народном ополчении курдов: на одном из кадров он видит женщину, похожую на Анну. В поисках правды Антуан отправляется в Сирию, где присоединяется к отряду курдских женщин-бойцов, которые давно и отчаянно ведут борьбу за свободу.

Страна
Бельгия, Израиль, Франция
Жанр
Военный, Драма, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb