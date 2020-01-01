Ничья земля (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Парижский инженер-строитель Антуан никак не может оправиться от смерти своей сестры Анны, погибшей два года назад во время теракта в Каире. Его смятение усиливает телерепортаж о народном ополчении курдов: на одном из кадров он видит женщину, похожую на Анну. В поисках правды Антуан отправляется в Сирию, где присоединяется к отряду курдских женщин-бойцов, которые давно и отчаянно ведут борьбу за свободу.



