Ничего не происходит (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2018, No Activity
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Герои разговорного сериала — два детектива, которые изнывают от скуки на работе и внезапно попадают в лихой переплет. Напарники наконец-то получают серьезное задание, где им предстоит задержать боссов наркокартеля. Впрочем, серьезное задание с их легкой подачи быстро превращается в балаган.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- ПБАктёр
Патрик
Браммелл
- СМАктриса
Сунита
Мани
- ТМАктёр
Тим
Медоуз
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- Актёр
Джейсон
Манцукас
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актриса
Кристин
Милиоти
- ДБАктёр
Джордж
Бейзил
- Актёр
Уилл
Форте
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- НПСценарист
Нина
Пэдрад
- МБСценарист
Маттео
Боргез
- ДФПродюсер
Джо
Фаррелл
- ДХПродюсер
Джо
Хардести
- НППродюсер
Нина
Пэдрад
- КФХудожница
Келси
Фаулер
- АЛМонтажёр
Адам
Лихтенштейн
- ККМонтажёр
Кент
Кинкэннон