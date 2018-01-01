Незримая связь. Сезон 1. Серия 258
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Незримая связь
1-й сезон
258-я серия

Незримая связь (сериал, 2018) сезон 1 серия 258 смотреть онлайн

8.82018, Tujhse Hai Raabta
Драмы12+

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Сюжет

Молодая девушка Кальяни живет в счастливой семье и безумно любит своих родителей. Но однажды в результате несчастного случая умирает мать, а отца обвиняют в убийстве. После этих событий девушка вынуждена жить с приeмной матерью, которая, возможно, причастна к этой трагедии…

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

3.2 IMDb