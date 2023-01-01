Незнайка в солнечном городе. Удивительные подвиги
Wink
Детям
Незнайка в Солнечном городе
1-й сезон
7-я серия

Незнайка в Солнечном городе (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

6.81977, Незнайка в солнечном городе. Удивительные подвиги
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

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О сериале

Советская кукольная экранизация одноименной книги Николая Носова. Однажды Кнопочка рассказывает Незнайке, что если совершить три хороших поступка, можно получить три волшебные палочки от настоящего волшебника. Так начинаются удивительные приключения главного героя и его друзей.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Незнайка в Солнечном городе»