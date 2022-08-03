Незнайка в Солнечном городе (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Советская кукольная экранизация одноименной книги Николая Носова. Однажды Кнопочка рассказывает Незнайке, что если совершить три хороших поступка, можно получить три волшебные палочки от настоящего волшебника. Так начинаются удивительные приключения главного героя и его друзей.

