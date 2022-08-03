Незнайка в солнечном городе. Приключения трех ослов
Wink
Детям
Незнайка в Солнечном городе
1-й сезон
6-я серия

Незнайка в Солнечном городе (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.81977, Незнайка в солнечном городе. Приключения трех ослов
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Советская кукольная экранизация одноименной книги Николая Носова. Однажды Кнопочка рассказывает Незнайке, что если совершить три хороших поступка, можно получить три волшебные палочки от настоящего волшебника. Так начинаются удивительные приключения главного героя и его друзей.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Незнайка в Солнечном городе»