Незнайка в Солнечном городе (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
6.81977, Незнайка в солнечном городе. Побег
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Советская кукольная экранизация одноименной книги Николая Носова. Однажды Кнопочка рассказывает Незнайке, что если совершить три хороших поступка, можно получить три волшебные палочки от настоящего волшебника. Так начинаются удивительные приключения главного героя и его друзей.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ОРРежиссёр
Ольга
Розовская
- ЮТРежиссёр
Юрий
Трофимов
- БАРежиссёр
Борис
Ардов
- Актриса
Бронислава
Захарова
- ВААктёр
Всеволод
Абдулов
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- РБАктриса
Римма
Быкова
- Актриса
Наталья
Голубенцева
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актриса
Светлана
Харлап
- ЮХАктёр
Юрий
Хржановский
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ННСценарист
Николай
Носов
- ИВХудожница
Инна
Воробьева
- ИЕКомпозитор
Игорь
Ефремов
- ИГКомпозитор
Ирина
Грибулина
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив