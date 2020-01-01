Незнайка на Луне. Приключения Скуперфильда
Wink
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Незнайка на Луне. Читает Дмитрий «Гоблин» Пучков
1-й сезон
3-я серия

Незнайка на Луне. Читает Дмитрий «Гоблин» Пучков (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2020, Незнайка на Луне. Приключения Скуперфильда
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов! Дмитрий «Гоблин» Пучков рассуждает о значении книги Николая Носова «Незнайка на Луне», обнаруживая в детской литературе политические подтексты, а также — читает ее вслух. Каждый выпуск — новая глава в правильном прочтении.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
29 мин / 00:29

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