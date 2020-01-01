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Нейро сапиенс (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.92020, Искусство
Документальные18+
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Сюжет
Почему мы часто принимаем нелепые решения? Хорошо ли справляется с задачами мозг Homo sapiens в сложном современном мире? Профессор и нейроинженер Чон Джэ-сон исследует мир в поисках сущности человечества, надеясь лучше понять людей в целом, применяя научный подход, объясняющий пять явлений, свойс�твенных человечеству: деньги, насилие, искусство, секс и религия.
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