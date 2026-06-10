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Невский (сериал, 2019) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Павел Семенов принимает решение вернуться на службу в полицию: он вновь занимает пост начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району.
Вернуться в правоохранительные органы Семенова заставляет трагическая гибель близкого человека. Непосредственным начальником вновь вернувшегося Павла становится подполковник Андрей Михайлов, перед которым поставлена задача навести порядок не только в самом Управлении, но и на улицах района. Михайлов не знает, что Семенов лично расправился с убийцами близкого человека, и что его возращение на службу нечто большее, чем просто работа: преступникам удаётся избежать справедливого наказания, и Павел вершит правосудие собственными руками. И помогает ему в этом один из бывших членов группы «Архитекторов», который стремится сделать из Семенова такого же профессионального ликвидатора, которым и является сам.
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Роман
Курцын
- ОААктёр
Олег
Андреев
- Актёр
Сергей
Борисов
- НТАктёр
Никита
Транцеев
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актриса
Ольга
Филиппова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- Актёр
Арарат
Вартанян
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АССценарист
Алексей
Сидоров
- АССценарист
Анна
Солнцева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- РНСценарист
Ростислав
Нестеров
- ЯЗСценарист
Ярослав
Загреба
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- АГСценарист
Александр
Горский
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НТПродюсер
Наталья
Труш
- ВБПродюсер
Владимир
Богданов
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов