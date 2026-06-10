Павел Семенов принимает решение вернуться на службу в полицию: он вновь занимает пост начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району.

Вернуться в правоохранительные органы Семенова заставляет трагическая гибель близкого человека. Непосредственным начальником вновь вернувшегося Павла становится подполковник Андрей Михайлов, перед которым поставлена задача навести порядок не только в самом Управлении, но и на улицах района. Михайлов не знает, что Семенов лично расправился с убийцами близкого человека, и что его возращение на службу нечто большее, чем просто работа: преступникам удаётся избежать справедливого наказания, и Павел вершит правосудие собственными руками. И помогает ему в этом один из бывших членов группы «Архитекторов», который стремится сделать из Семенова такого же профессионального ликвидатора, которым и является сам.



