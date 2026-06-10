9.52015, Невский. Сезон 1. Серия 25
Детектив, Криминал18+
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Невский (сериал, 2015) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
О сериале
Капитан полиции Павел Семенов служит в спальном районе Санкт-Петербурга. Павел привык разнимать пьяные драки, в одиночку входить в наркопритоны и предпочитает сначала действовать, а потом разбираться. Рискуя жизнью, он спасает дочь бизнесмена. В благодарность отец девочки содействует переводу Павла в центр, где служить престижно и выгодно. Но отношения в новом коллективе не складываются. Большинство коллег заняты вопросами личного обогащения, борьба с преступностью их интересует в последнюю очередь. Вскоре Павел начинает подозревать, что его перевод в Центральный район был осуществлен Латышевым с какими-то далеко идущими планами.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Роман
Курцын
- ОААктёр
Олег
Андреев
- Актёр
Сергей
Борисов
- НТАктёр
Никита
Транцеев
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актриса
Ольга
Филиппова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- Актёр
Арарат
Вартанян
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АССценарист
Алексей
Сидоров
- АССценарист
Анна
Солнцева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- РНСценарист
Ростислав
Нестеров
- ЯЗСценарист
Ярослав
Загреба
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- АГСценарист
Александр
Горский
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НТПродюсер
Наталья
Труш
- ВБПродюсер
Владимир
Богданов
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов