Капитан полиции Павел Семенов служит в спальном районе Санкт-Петербурга. Павел привык разнимать пьяные драки, в одиночку входить в наркопритоны и предпочитает сначала действовать, а потом разбираться. Рискуя жизнью, он спасает дочь бизнесмена. В благодарность отец девочки содействует переводу Павла в центр, где служить престижно и выгодно. Но отношения в новом коллективе не складываются. Большинство коллег заняты вопросами личного обогащения, борьба с преступностью их интересует в последнюю очередь. Вскоре Павел начинает подозревать, что его перевод в Центральный район был осуществлен Латышевым с какими-то далеко идущими планами.

