Невский. Сезон 1. Серия 12
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Невский
1-й сезон
12-я серия
9.52015, Невский. Сезон 1. Серия 12
Детектив, Криминал18+

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Невский (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Капитан полиции Павел Семенов служит в спальном районе Санкт-Петербурга. Павел привык разнимать пьяные драки, в одиночку входить в наркопритоны и предпочитает сначала действовать, а потом разбираться. Рискуя жизнью, он спасает дочь бизнесмена. В благодарность отец девочки содействует переводу Павла в центр, где служить престижно и выгодно. Но отношения в новом коллективе не складываются. Большинство коллег заняты вопросами личного обогащения, борьба с преступностью их интересует в последнюю очередь. Вскоре Павел начинает подозревать, что его перевод в Центральный район был осуществлен Латышевым с какими-то далеко идущими планами.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невский»