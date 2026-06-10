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Невский (сериал, 2023) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Суд арестовал Павла Семенова после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. В качестве меры пресечения было выбрано заключение полицейского под стражу. Татьяна Белова вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда. Подполковник Юрий Окунько возглавляет УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовет к себе в команду Андрея Михайлова, который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семенов, находящийся в СИЗО. Семенову грозит несколько лет лишения свободы.
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Роман
Курцын
- ОААктёр
Олег
Андреев
- Актёр
Сергей
Борисов
- НТАктёр
Никита
Транцеев
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актриса
Ольга
Филиппова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- Актёр
Арарат
Вартанян
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АССценарист
Алексей
Сидоров
- АССценарист
Анна
Солнцева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- РНСценарист
Ростислав
Нестеров
- ЯЗСценарист
Ярослав
Загреба
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- АГСценарист
Александр
Горский
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НТПродюсер
Наталья
Труш
- ВБПродюсер
Владимир
Богданов
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов