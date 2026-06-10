Невский. Расплата за справедливость. Сезон 6. Серия 11
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Невский
Невский. Расплата за справедливость
11-я серия
9.42023, Невский. Расплата за справедливость. Сезон 6. Серия 11
Детектив, Криминал18+

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Невский (сериал, 2023) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Суд арестовал Павла Семенова после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. В качестве меры пресечения было выбрано заключение полицейского под стражу. Татьяна Белова вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда. Подполковник Юрий Окунько возглавляет УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовет к себе в команду Андрея Михайлова, который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семенов, находящийся в СИЗО. Семенову грозит несколько лет лишения свободы.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невский»