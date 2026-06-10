Прошло больше года с тех пор, как майор полиции Павел Семенов сумел вычислить и задержать легендарного киллера по кличке Архитектор. Однако это не принесло оперу долгожданной радости. Ведь Архитектором оказался его близкий друг и бывший напарник по службе в уголовном розыске - Кирилл Назаров. Переживает Семенов и другую личную трагедию. Его жена Юля подверглась нападению вооруженных наркоманов и применила против них травматический пистолет. Один из наркоманов погиб, а второй дал показания против самой Юли. Суд принял сторону следствия и приговорил девушку к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. В результате этих событий Семенов решил оставить службу в органах. Во-первых, он разочарован в полицейской системе. Во-вторых, он хочет больше времени проводить со своим сыном. Паша понимает, что если с ним что-нибудь случится на службе - о его сыне будет некому позаботиться...

