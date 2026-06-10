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Невский (сериал, 2017) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Прошло больше года с тех пор, как майор полиции Павел Семенов сумел вычислить и задержать легендарного киллера по кличке Архитектор. Однако это не принесло оперу долгожданной радости. Ведь Архитектором оказался его близкий друг и бывший напарник по службе в уголовном розыске - Кирилл Назаров. Переживает Семенов и другую личную трагедию. Его жена Юля подверглась нападению вооруженных наркоманов и применила против них травматический пистолет. Один из наркоманов погиб, а второй дал показания против самой Юли. Суд принял сторону следствия и приговорил девушку к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. В результате этих событий Семенов решил оставить службу в органах. Во-первых, он разочарован в полицейской системе. Во-вторых, он хочет больше времени проводить со своим сыном. Паша понимает, что если с ним что-нибудь случится на службе - о его сыне будет некому позаботиться...
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Роман
Курцын
- ОААктёр
Олег
Андреев
- Актёр
Сергей
Борисов
- НТАктёр
Никита
Транцеев
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актриса
Ольга
Филиппова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- Актёр
Арарат
Вартанян
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АССценарист
Алексей
Сидоров
- АССценарист
Анна
Солнцева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- РНСценарист
Ростислав
Нестеров
- ЯЗСценарист
Ярослав
Загреба
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- АГСценарист
Александр
Горский
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НТПродюсер
Наталья
Труш
- ВБПродюсер
Владимир
Богданов
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов