Невский. Охота на Архитектора. Сезон 5. Серия 27
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Невский. Охота на Архитектора
27-я серия
9.32022, Невский. Охота на Архитектора. Сезон 5. Серия 27
Детектив, Криминал18+

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Невский (сериал, 2022) сезон 5 серия 27 смотреть онлайн

О сериале

Майор Павел Семенов продолжает служить в полиции на должности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району. А полковника Андрея Михайлова переводят из фешенебельного Невского в криминальный район, где живут по законам улиц - кто круче, тот и прав. Тем временем дела у ФСБ плачевные: с тех пор, как провалили операцию по захвату Архитектора, и когда в лесу нашли труп Семенчука, ничего не изменилось. Они по-прежнему подозревают Семенова в том, что это он - Архитектор. Но доказательств нет, и за ним ведётся слежка. Михайлов не понимает, может ли он доверять Семенову, и их дружба трещит по швам.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невский»