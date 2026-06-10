Невский. Чужой среди чужих. Сезон 3. Серия 5
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Невский. Чужой среди чужих
5-я серия
9.22018, Невский. Чужой среди чужих. Сезон 3. Серия 5
Детектив, Криминал18+

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Невский (сериал, 2018) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

События разворачиваются после того, как во время перестрелки в супермаркете полицейский принимает Павла Семенова за грабителя и впоследствии совершает роковую ошибку. К этому времени Юлия Семенова выходит из колонии. Она пытается адаптироваться к жизни на свободе. Между тем конфликт между Фоминым и полковником Арсеньевым, вернувшимся на службу в УМВД по Центральному району Петербурга, набирает обороты. И пока член банды киллеров, Сергей Семенчук, содержится в СИЗО, следственные органы пытаются установить, остались ли на свободе его сообщники.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невский»