События разворачиваются после того, как во время перестрелки в супермаркете полицейский принимает Павла Семенова за грабителя и впоследствии совершает роковую ошибку. К этому времени Юлия Семенова выходит из колонии. Она пытается адаптироваться к жизни на свободе. Между тем конфликт между Фоминым и полковником Арсеньевым, вернувшимся на службу в УМВД по Центральному району Петербурга, набирает обороты. И пока член банды киллеров, Сергей Семенчук, содержится в СИЗО, следственные органы пытаются установить, остались ли на свободе его сообщники.

