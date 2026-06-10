9.32018, Невский. Чужой среди чужих. Сезон 3. Серия 18
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Невский (сериал, 2018) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
События разворачиваются после того, как во время перестрелки в супермаркете полицейский принимает Павла Семенова за грабителя и впоследствии совершает роковую ошибку. К этому времени Юлия Семенова выходит из колонии. Она пытается адаптироваться к жизни на свободе. Между тем конфликт между Фоминым и полковником Арсеньевым, вернувшимся на службу в УМВД по Центральному району Петербурга, набирает обороты. И пока член банды киллеров, Сергей Семенчук, содержится в СИЗО, следственные органы пытаются установить, остались ли на свободе его сообщники.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Роман
Курцын
- ОААктёр
Олег
Андреев
- Актёр
Сергей
Борисов
- НТАктёр
Никита
Транцеев
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актриса
Ольга
Филиппова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- Актёр
Арарат
Вартанян
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АССценарист
Алексей
Сидоров
- АССценарист
Анна
Солнцева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- РНСценарист
Ростислав
Нестеров
- ЯЗСценарист
Ярослав
Загреба
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- АГСценарист
Александр
Горский
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НТПродюсер
Наталья
Труш
- ВБПродюсер
Владимир
Богданов
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов