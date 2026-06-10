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Невский (сериал, 2024) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
После разыгравшейся в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области кровавой драмы, в «северную столицу» из Москвы направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев. Перед ним поставлена конкретная задача — в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг, майор Семенов и подполковник Михайлов также получают новое назначение. Теперь они сотрудники ГУ МВД и служат во втором отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности не только центр города и Невский проспект, но и вся Ленинградская область. Алексей Фомин, возглавивший криминальный мир Петербурга, начинает понимать, что мало захватить власть. Ее еще необходимо удерживать. У Фомина появляется новый влиятельный враг, в схватке с которым Фоме не может помочь даже верный друг Паша Семенов. А ставший депутатом Госдумы Евгений Арсеньев также пытается использовать свое новое положение в личных целях.
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Лифанов
- Актёр
Роман
Курцын
- ОААктёр
Олег
Андреев
- Актёр
Сергей
Борисов
- НТАктёр
Никита
Транцеев
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- Актриса
Ольга
Филиппова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривошеев
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- Актёр
Арарат
Вартанян
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АССценарист
Алексей
Сидоров
- АССценарист
Анна
Солнцева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- РНСценарист
Ростислав
Нестеров
- ЯЗСценарист
Ярослав
Загреба
- ДБСценарист
Дария
Булатникова
- АГСценарист
Александр
Горский
- ОВПродюсер
Ольга
Васильева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- НТПродюсер
Наталья
Труш
- ВБПродюсер
Владимир
Богданов
- ОБПродюсер
Олег
Богатов
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков
- КККомпозитор
Константин
Куприянов