После разыгравшейся в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области кровавой драмы, в «северную столицу» из Москвы направлен заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев. Перед ним поставлена конкретная задача — в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг, майор Семенов и подполковник Михайлов также получают новое назначение. Теперь они сотрудники ГУ МВД и служат во втором отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности не только центр города и Невский проспект, но и вся Ленинградская область. Алексей Фомин, возглавивший криминальный мир Петербурга, начинает понимать, что мало захватить власть. Ее еще необходимо удерживать. У Фомина появляется новый влиятельный враг, в схватке с которым Фоме не может помочь даже верный друг Паша Семенов. А ставший депутатом Госдумы Евгений Арсеньев также пытается использовать свое новое положение в личных целях.

