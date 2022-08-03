Невозможные животные (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.42021, Impossible Animals
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Документальный сериал о самых поразительных животных планеты. Каждая среда обитания на Земле — уникальна и сложна. Природа постоянно «подкидывает» проблемы, которые животным нужно решать. Некоторые из них развили невероятные способности, помогающие выживать в самых трудных условиях. «Невозможные животные» — самое подходящее для них описание. Разум и тело этих созданий больше напоминает удивительные механизмы, которые, кажется, способны принять любой вызов от агрессивной окружающей среды.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.0 IMDb