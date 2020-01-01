Невоспетая Золушка (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Аой Мидори 8 лет работает фармацевтом в больнице. Она уверена, что лекарства связаны с повседневной жизнью пациентов, и поэтому фармацевты должны знать больше о своих пациентах. Поэтому она проводит больше времени со своими пациентами, чем другие фармацевты, и получает критику, что должна работать более эффективно. Однако она не отказывается от своих убеждений.

