Невоспетая Золушка (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62020, Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen
Драма18+
Невоспетая Золушка (сериал, 2020) сезон 1 серия 2
Аой Мидори 8 лет работает фармацевтом в больнице. Она уверена, что лекарства связаны с повседневной жизнью пациентов, и поэтому фармацевты должны знать больше о своих пациентах. Поэтому она проводит больше времени со своими пациентами, чем другие фармацевты, и получает критику, что должна работать более эффективно. Однако она не отказывается от своих убеждений.
6.2 IMDb