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Невидимые царства
1-й сезон
2-я серия

Невидимые царства (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Hidden Kingdoms
Документальные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Наша планета населена миллионами различных животных. Чаще всего наше внимание привлекают крупные и сильные, но в этом фильме речь пойдет о крохотных существах, живущих прямо у нас под ногами.

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Информация

Страна
Канада, Франция, Италия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb