WinkСериалыНевидимые герои1-й сезон6-я серия
Невидимые герои (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2019, Invisible Heroes
Драма, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1973 год. Финского дипломата с женой командируют на работу в Чили как раз во время переворота, организованного хунтой Пиночета.
СтранаЧили, Финляндия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.7 IMDb
- МКРежиссёр
Мика
Курвинен
- АШРежиссёр
Алисия
Шерсон
- ПХАктёр
Пелле
Хейккиля
- СХАктриса
София
Хейккиля
- ИВАктёр
Илка
Вилли
- АКАктриса
Акса
Корттила
- ХКАктёр
Хуан
Кано
- МПАктёр
Микаэл
Персбрандт
- ШМАктёр
Шенке
Мёринг
- ККАктёр
Кристиан
Карвахаль
- ГСАктёр
Гастон
Сальгадо
- НКАктёр
Нестор
Кантильяна
- МКСценарист
Мика
Курвинен
- ЮРМонтажёр
Юсси
Раутаниеми
- ТХКомпозитор
Тимо
Хиетала