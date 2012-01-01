Невестка по расчету. Серия 20
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Невестка по расчету
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20-я серия

Невестка по расчету (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2012, Service Wali Bahu
Драмы, Зарубежные12+

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Сюжет

История сильной, образованной и амбициозной девушки по имени Паял. Паял давно сформировала свои представления о том, каким должен быть еe будущий муж и его семья. Но, как известно, любовь непредсказуема, и девушка попадает в ловушку, становясь «выгодным приобретением» для семьи мужа.

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