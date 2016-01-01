Невероятные спасения. Серия 3
Wink
Детям
Невероятные спасения
1-й сезон
3-я серия

Невероятные спасения (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2016, Incredible Rescues
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный сериал от National Geographic показывает трудовые будни команды спасателей, которые приходят на помощь людям, оказавшимся в экстремальной ситуации. Зрителям представляется уникальный шанс увидеть ход работы героев ― от анализа рисков и планирования до самой операции.

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