WinkДетямНевероятные спасения1-й сезон21-я серия
Невероятные спасения (сериал, 2016) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
2016, Incredible Rescues
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Документальный сериал от National Geographic показывает трудовые будни команды спасателей, которые приходят на помощь людям, оказавшимся в экстремальной ситуации. Зрителям представляется уникальный шанс увидеть ход работы героев ― от анализа рисков и планирования до самой операции.
Сериал Невероятные спасения 1 сезон 21 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.