Невероятные СЕРЫЕ КИТЫ и суровое Охотское МОРЕ. Мониторинг Китов на Сахалине. Газпромнефть. NEW VLOG

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