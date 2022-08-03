Нетворкинг: как заводить полезные связи (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2017, Нетворкинг: как заводить полезные связи. Серия 2
Образовательные, Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Автор курса: Леонид Бугаев — эксперт в области нетворкинга и мобильных решений для бизнеса, владелец digital-агентства Nordic Agency AB (Москва–Стокгольм). Курс расскажет, как заводить деловые знакомства и выстраивать взаимовыгодные отношения, а также — научит выделять полезные контакты и готовиться к встречам, оценивая ресурсы времени и сил. Леонид Бугаев объяснит, о чем говорить с незнакомым человеком, как кратко и эффективно себя презентовать и сохранить дружеское расположение.