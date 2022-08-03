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Нэшвилл
3-й сезон
20-я серия

Нэшвилл (сериал, 2014) сезон 3 серия 20 смотреть онлайн

2014, Nashville
Драма, Музыка18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В столице кантри-музыки продолжается соперничество двух звезд – заслуженной, любимой, но стареющей Рейны Джеймс с не самой талантливой, но амбициозной и изобретательной поп-звездой от кантри Джульеттой Барнс.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нэшвилл»