Нэшвилл (сериал, 2014) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В столице кантри-музыки продолжается соперничество двух звезд – заслуженной, любимой, но стареющей Рейны Джеймс с не самой талантливой, но амбициозной и изобретательной поп-звездой от кантри Джульеттой Барнс.





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