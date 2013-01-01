Wink
Сериалы
Нэшвилл
2-й сезон
9-я серия

Нэшвилл (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2013, Nashville
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рейна пытается создать свой лейбл и найти талантливых молодых исполнителей, но ей приходится бороться за свое место. Студию возглавил новый руководитель, о котором говорят, что он просто «бухгалтер» — думает лишь о доходах.

Сериал Нэшвилл 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нэшвилл»