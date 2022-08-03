4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Нервная система человека
4 класс. Окружающий мир
Человеческий организм
Нервная система человека

На этом уроке мы изучим работу и строение нервной системы человека, гарантирующей слаженное функционирование всех составных частей организма человека. Поговорим о защитных механизмах человека, узнаем много нового о сне и гигиене нервной системы.

