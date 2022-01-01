Вкуснейшн с Lana ilanavi (сериал, 2022) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
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О сериале
Всем привет! Меня зовут Светлана, спасибо,что заглянули на мой кулинарный канал!
Многие люди любят готовить и искать новые интересные блюда, которые можно приготовить дома и я не исключение.
Так и возникла идея создать кулинарный канал. На своем канале я расскажу вам о вкусн�ой домашней еде, быстрых и простых рецептах, заготовках на зиму, консервации и многом другом.
Присоединяйтесь ко мне и давайте готовить вместе с удовольствием и хорошим настроением, ведь это и есть залог успеха вкусного блюда!
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