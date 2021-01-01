Нереально крутая самоделка из ШУРУПОВ, БОЛТОВ и ГАЕК в гаражном стиле! Сделай и себе этот предмет!
Wink
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GruzdoV
1-й сезон
17978-я серия

GruzdoV (сериал, 2021) сезон 1 серия 17978 смотреть онлайн

2021, Нереально крутая самоделка из ШУРУПОВ, БОЛТОВ и ГАЕК в гаражном стиле! Сделай и себе этот предмет!
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О сериале

Меня зовут Герман Груздов (ударение на букву О)! Только собственные крутые и нереально крутые #самоделки, #изобретения и #DIY! В последнее время делаю мебель и предметы интерьера, но также есть планы делать что-то более глобальнее вроде лодок, огромных плотов, машин и механизмов, которые могут вас удивить. Все видео с юмором, поэтому скучно не будет.

Сериал Нереально крутая самоделка из ШУРУПОВ, БОЛТОВ и ГАЕК в гаражном стиле! Сделай и себе этот предмет! 1 сезон 17978 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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