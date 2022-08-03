11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Неравенство и социальная стратификация
11 класс. Обществознание
Социальная сфера жизни общества
Неравенство и социальная стратификация

Для самостоятельного изучения предлагается видеоурок на тему Неравенство и социальная стратификация. В начале занятия мы повторим о том, что подразумевается под термином социальная стратификация, как общество делится на слои. После этого приступим к изучению нового понятия неравенство, какова его природа, какого типа бывает неравенство в обществе, какое неравенство существует в современной России.

