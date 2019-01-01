Непризнание 2 (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Молодежная драма об учениках элитной школы, которым непросто пережить все трудности подросткового периода: половое созревание, сексуальная ориентация, первая любовь, чувства стыда и личностное становление. Не находя признания в обществе, ребята организовывают собственную группу.



